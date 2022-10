Lors du Classique entre le PSG et Marseille dimanche soir (1-0), le Collectif Ultras Paris a une nouvelle fois mis une très bonne ambiance dans le Parc des Princes pendant les 90 minutes de la rencontre. Il a également déployé un tifo magnifique et utilisé des engins pyrotechnique. Cette utilisation est dans le viseur de la commission de discipline de la LFP. Hier, l’Equipe expliquait que cette dernière allait se pencher sur le dossier le 26 octobre pour statuer sur un potentiel huis clos partiel voire un huis clos total. Une possible sanction que ne comprend pas Raymond Domenech.

« La pyrotechnie était belle, ce n’était pas des trucs qui partaient dans tous les sens. Je trouve que cela faisait partie du spectacle. J’étais presque prêt à les féliciter à la fin du match. C’était organisé, c’était bien, un vrai beau spectacle, salue Domenech dans l’Equipe de Greg. Les pénaliser pour ça, je trouve que cela n’a pas de sens. Quand on les balance dans tous les sens, qu’il y a des batailles, oui mais à un moment il faut faire la différence. »