Le PSG règne en maître sur la Ligue 1

Le PSG et ses supporters ont passé un très bon week-end. Après trois résultats nuls consécutifs, le club de la capitale a remporté le Classico face à l’OM (1-0) et a creusé l’écart en tête du championnat. Et cette saison, les Parisiens règnent en maître dans les différents classements.

Le PSG a été l’un des grands gagnants de la 11e journée de Ligue 1. Après le résultat nul du FC Lorient contre le Stade de Reims (0-0), les champions de France en titre se sont imposés dans le 103e Classico de l’histoire grâce à une réalisation de Neymar Jr. Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu (1er, 29 pts) de prendre quatre points d’avance sur les Merlus, dauphins, et de reléguer l’Olympique de Marseille (4e, 23 pts) à six unités. Une très belle opération pour le club parisien qui continue sa série d’invincibilité. Surtout, le PSG domine quasiment sans partage le championnat de France cette saison.

Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleure attaque, clean-sheet

En effet, le PSG possède la meilleure attaque du championnat avec 29 réalisations en 11 matches, devant le Stade Rennais (23), le LOSC, le FC Lorient et le Montpellier Hérault (21). Avec un 6e clean-sheet lors des 7 derniers matches de Ligue 1 et un Gigio Donnarumma au top de sa forme, le club de la capitale occupe aussi la tête du classement des meilleures défenses de L1 (5 buts encaissés) devant RC Lens et l’Olympique de Marseille (8).

De plus, grâce à un trio offensif en feu – Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr – les premières places des classements du meilleur buteur et passeur de Ligue 1 sont occupées par des Parisiens. Auteur de la seule réalisation des Rouge & Bleu face à l’OM, Neymar Jr a inscrit son 9e but en championnat et est à égalité avec le Lillois, Jonathan David. De son côté, Kylian Mbappé est troisième avec 8 réalisations. Déjà performant dans ce domaine la saison passée, Lionel Messi occupe la première au classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 (7 passes) à égalité avec son coéquipier, Neymar Jr.

Toujours invaincu cette saison, le PSG comptabilise 9 victoires et 2 matches nuls en championnat. S’il occupe seulement la 4e place au nombre de points pris au Parc des Princes (13 pts sur 15 possibles), le club parisien compte un match en moins à domicile que les autres membres du top 5. En revanche, l’équipe de Christophe Galtier est la meilleure formation hors de ses bases avec 16 points pris sur 18 possibles.

Meilleure attaque

Paris Saint-Germain (29) Stade Rennais (23) FC Lorient (21) LOSC (21) Montpellier HSC (21)

Meilleure défense

Paris Saint-Germain (5) Olympique de Marseille (8) RC Lens (8) Stade Rennais (11) AS Monaco (14)

Meilleur buteur

Neymar Jr (9 buts / PSG) Jonathan David (9 buts / LOSC) Kylian Mbappé (8 buts / PSG) Terem Moffi (8 buts / FC Lorient) Martin Terrier (7 buts / Stade Rennais)

Meilleur passeur

Lionel Messi (7 passes / PSG) Neymar Jr (7 passes / PSG) Caio Henrique (5 passes / AS Monaco) Faitout Maouassa (4 passes / Montpellier HSC) Branco van den Boomen (4 passes / Toulouse FC)

Points pris à domicile

RC Lens (18 pts / 6 matches joués) Stade Rennais (15 pts / 6 matches joués) Olympique Lyonnais (13 pts / 6 matches joués) Paris Saint-Germain (13 pts / 5 matches joués) Olympique de Marseille (13 pts / 6 matches joués)

Points pris à l’extérieur