Ce soir à 20h45 (TF1), l’Equipe de France affronte la Belgique en demi-finale de Ligue des Nations. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l’Espagne le dimanche 10 octobre en finale de la compétition. Le perdant disputera le match pour la troisième place contre l’Italie. Après avoir manqué les deux derniers matches des Bleus en raison d’une douleur à un mollet, Kylian Mbappé devrait sans surprise être titulaire face aux Belges et ainsi connaître sa 50e sélection avec les Tricolores. Dans un entretien, le numéro 10 avait exprimé son mal-être ressenti en EDF après l’échec à l’Euro. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a précisé que le joueur du PSG était heureux chez les Bleus.

« Je ne sais pas ce qu’il a dit, je ne lis pas. Je l’ai vu, oui. On a discuté de choses et d’autres. Mais je ne m’appuie jamais sur ce qui a pu être dit. Le plus important, ce sont les discussions que j’ai en interne avec les joueurs. Kylian est heureux d’être là, comme tous ses partenaires. Il attend ce match de demain », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse. « La Ligue des Nations importante après l’échec à l’Euro ? Non, sincèrement non. Je considère ce Final 4 comme une parenthèse enchantée. Là, ce sont deux matches prestigieux, avec un titre en jeu. Ce n’est pas désagréable puisque c’est la première fois que ça m’arrive de commencer un tournoi en étant déjà en demi-finale. »

XI possible de la France (3-4-1-2) : Lloris – Koundé, Varane, L.Hernandez – Pavard, Pogba, Rabiot, T.Hernandez – Griezmann – Mbappé, Benzema