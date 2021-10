Tribune CS – Italie / Espagne

Avant l’Équipe de France de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe qui sera opposée à la Belgique demain, la première demi-finale de la Ligue des Nations se déroule ce mercredi soir à partir de 20h45 entre l’Italie et l’Espagne. Et comme relayé un peu plus tôt sur Canal Supporters, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma sont bien titularisés par Roberto Mancini pour ce choc. Côté Ibère, Pablo Sarabia, prêté par le PSG au Sporting CP cette saison, est, lui aussi, aligné d’entrée par son sélectionneur.

Le XI de l’Italie :

Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Insigne, Bernardoschi

Le XI de l’Espagne :

Unai Simon – Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso – Koke, Busquets, Gavi – Sarabia, Oyarzabal, Ferran Torres

Une rencontre à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !