Revue de Presse PSG : la défaite à Rennes, Neymar, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 4 octobre 2021 : La défaite face au Stade Rennais, le niveau inquiétant affiché par Neymar Jr, les notes des Parisiens, l’inefficacité offensive.

L’AFP revient sur la défaite du PSG face au Stade Rennais (0-2) dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Battu pour la première fois en Ligue 1 après 8 succès de rang, le club de la capitale « a oublié l’essentiel en Bretagne : marquer. Bien que dominateurs en première période, les Parisiens ont multiplié les maladresses face au gardien Alfred Gomis. » Malgré cette défaite, les Rouge & Bleu gardent une avance de 6 points sur leur dauphin lensois.

L’Equipe revient sur l’inconstance de Neymar Jr en ce début de la saison et son inefficacité technique depuis plusieurs mois. Décevant face au Stade Rennais, « Neymar est, en cet automne 2021, loin du joueur qu’il a été il y a cinq ou six ans avec Barcelone ou encore au PSG à l’été 2020 (Final 8) et ponctuellement l’an dernier en Ligue des champions (Bayern Munich). » Moins en réussite dans ses dribbles, le numéro 10 parisien apparaît « avec une vélocité moins nette, une réactivité face au défenseur moins prononcée : dans les faits, cela se traduit, de manière récurrente, par une réussite du Ney beaucoup moins importante dans le un contre un. » Face à Rennes, le Brésilien est apparu emprunter dans le dernier geste. Son inefficacité offensive est également pointée du doigt avec seulement 2 buts sur ses 41 derniers tirs et surtout 3 buts marqués dans le jeu en 2021.

Le quotidien sportif évoque également les carences du PSG lors du match face au Stade Rennais et se demande si le 4-2-3-1 peut être équilibré avec quatre offensifs. Si ce système de jeu avait porté ses fruits face à l’OL avec une victoire au finish (2-1), la rencontre contre Rennes « alimente encore le débat » avec une animation offensive intéressante en première période. Mais avec des déséquilibre sur les côtés, le club de la capitale a été renversé « avec des lignes distendues et des transitions rennaises qui ont très souvent fait mal. » Le manque de réaction des Parisiens dans ce match est notamment mis en avant. Les Rouge & Bleu avaient pourtant deux jours de récupération supplémentaires mais n’avaient « pas les ressources pour réagir. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 4 – Hakimi 2, Marquinhos 5, Kimpembe 3, Mendes 3 – Verratti 4, Gueye 4 – Di María 3, Messi 5, Neymar 2 – Mbappé 3

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur les éléments qui peuvent expliquer cette défaite à Rennes. Les Parisiens ont notamment été pris d’assaut dans les couloirs. Un point faible visé par les coaches adverses car « Hakimi et Nuno Mendes sont de redoutables contre-attaquants mais ne figurent pas encore dans la caste des grands défenseurs. » De plus, le système à quatre offensifs de Pochettino permet d’apporter un danger constant mais « il laisse aussi beaucoup d’espaces à la perte de balle que ne peuvent compenser les deux seuls milieux récupérateurs. » L’inefficacité offensive des Parisiens peut également expliquer cette défaite car pendant une bonne partie de la première période, le PSG « a réussi à étouffer le Stade Rennais grâce à un Messi beaucoup plus proche de la surface adverse et avec des coéquipiers qui se sont rapprochés de leur maître à jouer. »

Le quotidien francilien fait également un focus sur Neymar Jr, qui « a rendu sa pire copie de la saison ce dimanche. » Le Brésilien a notamment fait preuve d’un grand déchet technique avec 22 ballons perdus (sur 82 ballons touchés). Remplacé à la 76e minute de jeu, le joueur de 29 ans a fait une succession de mauvais choix et a manqué de justesse technique avec seulement « 75,4 % de passes réussies. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 4 – Hakimi 3, Marquinhos 5, Kimpembe 4, Mendes 3 – Verratti 5, Gueye 4 – Di María 3, Messi 5, Neymar 2,5 – Mbappé 4

De son côté, Ouest France rappelle que le Stade Rennais reste l’un des adversaires redoutables pour le PSG version QSI. En effet, « sur les six derniers matches entre les deux équipes, les Rouge & Noir n’en ont perdu que deux, et remporté la précieuse Coupe de France 2019. » De plus, Bruno Genenio est l’entraîneur qui a le plus gagné contre le PSG depuis 2011 avec 4 succès (3 avec l’OL et 1 avec Rennes).