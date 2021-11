Domenech : « On ne peut pas reprocher à Messi de marcher »

Auteur d’une performance très critiquée à Manchester City, Lionel Messi est au coeur de nombreux débats. Le sextuple ballon d’or ne répond pour l’instant pas aux attentes des supporters qui pour beaucoup, s’interrogent quant à son volume de course sur le terrain. Mercredi dernier, les Skyblues ont parcouru 6,4KM de plus que le PSG. Une donnée impressionnante qui contraste le positionnement statique d’une « MNM » fantomatique avec l’énergie déployée par l’attaque de City. Interrogé sur le plateau de l’Equipe du Soir, Raymond Domenech est revenu sur cette problématique.

« Il marche mais Messi a toujours marché. On ne peut pas lui reprocher de marcher mais on peut lui reprocher que maintenant quand il court, il se passe moins de chose qu’avant. C’est ça la différence mais sa capacité et son jeu ça a toujours été ça il passait de 0 à 100 en un claquement de doigt. On ne peut pas lui reprocher de marcher mais on peut se dire qu’il n’est plus le même Messi quand il court. Il manque quelque chose donc je comprends les reproches (…) mais on ne peut pas lui demander de courir dans tous les sens, c’est pas son truc et c’est vrai que ça doit s’organiser autour de lui. »