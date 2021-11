Tribune CS – Lens / Angers

Après sa déconvenue à Manchester City, le PSG s’apprête à retrouver la Ligue 1 avec pour objectif une 13e victoire. En attendant le déplacement des Parisiens à St Etienne (dimanche à 13h, Canal Plus Sport, Prime Video), place à la reprise du championnat avec ce soir, l’opposition entre le RC Lens (4e de Ligue 1) et Angers SCO (6e).

Pour l’ouverture de cette 15e journée de Ligue 1, Lens pourrait en cas de victoire, retrouver temporairement la 2e place du championnat en mettant ainsi la pression sur l’actuel dauphin du PSG, l’OGC Nice. Pour se faire, Franck Haise peut compter sur ses hommes en forme comme Jonathan Clauss et son capitaine Seko Fofana. Malheureusement, le titi Parisien Arnaud Kalimuendo, est ce soir, suspendu et ne foulera donc pas la pelouse de Bollaert. Côté Angevin, Gérald Baticle espère repartir avec 3 points qui permettraient de revenir à hauteur de… Lens, actuellement à 24 points. Sofiane Boufal ainsi qu’Angelo Fulgini, buteur au Parc (2-1) figurent bien dans le XI des Noirs et Blancs. Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

Le XI du RC Lens : Leca – Gradit, Danso, Médina – Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski – Kakuta – Sotoca, Ganago

Le XI de Angers SCO : Petkovic – Manceau, Traoré, Thomas – Cabot, Ounahi, Mangani, Fulgini, Doumbia – Boufal, Cho