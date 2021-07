Saïd Aigoun : “Le prêt de Kalimuendo au RC Lens a été une bonne décision”

Prêté au RC Lens la saison passée, Arnaud Kalimuendo a montré de nombreuses qualités pour sa première expérience dans le monde professionnel. L’attaquant de 19 ans – sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG – a participé à la belle 7e place obtenue par le promu lensois lors de l’exercice précédent. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, son entraîneur en U15, Saïd Aigoun, a loué les qualités du natif de Suresnes depuis son jeune âge.

“Arnaud était là pour travailler donc progresser. Toujours avec le sourire, la bonne humeur, mais aussi de fortes ambitions. Il montrait par son investissement, son attitude et sa générosité qu’on pouvait compter sur lui. Lorsque je l’avais sous mes ordres, il possédait un statut amateur entre guillemets. Il n’était pas certain de rester au club et n’avait aucune visibilité quant à son futur. Et son excellente saison en U15 lui a permis de poursuivre l’aventure. À l’époque, il était physiquement en avance, déjà fort au niveau de ses appuis, bon dans les duels de l’épaule. Il protégeait bien son ballon, mais ne jouait jamais de cela. Au contraire, il cherchait toujours à avoir un temps d’avance. Il se déplaçait bien, effectuait de bonnes courses, se démarquait facilement et se retrouvait souvent face au but. Et une fois devant le gardien, il préférait utiliser son intelligence de jeu plutôt que sa force. Il plaçait le ballon comme il le fallait, sans paniquer. Il était très serein et précis dans son exécution.”

Pour Saïd Aigoun, le prêt d’Arnaud Kalimuendo au RC Lens pourrait lui bénéfique afin de se faire une place dans la rotation du PSG cette saison. “Ce prêt au RC Lens a été une bonne décision. Il a pu bénéficier d’un temps de jeu important. De mémoire, il a marqué lors de sa première apparition. Donc forcément, il a pris confiance et pu lancer sa saison. Pour un 2002, sur l’année de ses 18 ans, jouer régulièrement en Ligue 1, c’est fondamental pour sa progression. Son prochain choix sera crucial. Il doit maintenir ce temps de jeu. Je ne suis pas à la place des dirigeants du PSG pour me prononcer, mais je pense qu’il a les atouts pour entrer dans les plans de Mauricio Pochettino, en tant que joueur de rotation.”

Statistiques 2020-2021 d’Arnaud Kalimuendo*

Ligue 1 : 29 matches disputés (1.290 minutes) – 7 buts et 5 passes décisives

Coupe de France : 2 matches disputés (101 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt