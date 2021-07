Hakimi : “J’ai hâte de jouer avec le PSG”

Achraf Hakimi est officiellement la deuxième recrue de l’été du PSG. Le latéral droit marocain est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026. Il a donné sa première interview à PSG TV. Extraits choisis.

Le PSG

Hakimi : “J’ai tout d’abord une bonne image de la France. Le PSG, ensuite, est un grand club qui l’a montré ces dernières années, avec une progression constante. De mon côté, je veux continuer à construire de grandes choses pour atteindre le plus haut niveau. Ici, c’est possible. L’image que j’ai du club, c’est surtout les grands joueurs qui sont ici et, forcément, les grands joueurs veulent venir dans un grand club comme Paris. Je suis donc heureux d’être ici et d’y évoluer.“

Pochettino

Hakimi : “J’ai discuté avec Pochettino ? Oui, avant de venir, j’ai parlé un peu avec le coach de l’idée, de ce qu’il attend de moi et de ce qu’il pense de moi pour l’équipe. C’était une conversation très agréable.“

Un message pour les supporters

Hakimi : “Je veux leur dire que j’ai hâte de jouer avec Paris, que je suis pressé de jouer devant eux. Ils sont là depuis longtemps et je l’espère, ils seront bientôt de retour pour nous encourager. Sachez que je vais donner tout ce qui est possible et le meilleur de moi-même, pour réussir nos objectifs. Ici c’est Paris !“