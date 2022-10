Ce mercredi en Ligue des champions, le PSG a obtenu un nul assez logique sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-1). Si certains observateurs sont plutôt déçus du contenu du match, d’autres ont vu certaines améliorations dans le jeu parisien.

Dans le choc du groupe H de Ligue des champions, le Benfica Lisbonne et le PSG se sont partagés les points au Stade de la Luz, avant la rencontre retour au Parc des Princes la semaine prochaine (11 octobre). Si les Parisiens sont apparus en difficulté en début de match, le résultat nul est plutôt logique sur l’ensemble de la rencontre. Mais, certains observateurs et supporters sont déçus du contenu proposé par les joueurs de Christophe Galtier. Mais d’autres ont vu quelques progrès dans certains domaines.

« Le PSG avait cette capacité à garder le ballon »

Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, Raymond Domenech, a vu des progrès dans le PSG de Christophe Galtier ce mercredi. Il met notamment en lumière la performance de Gianluigi Donnarumma et la qualité des sorties de balle des Rouge & Bleu « J’ai vu les anciens résultats du PSG à Lisbonne, jusqu’à présent il avait toujours perdu et là ils ont réussi à faire un match nul. Donnarumma a raison de dire qu’ils ont fait un grand match, et s’il y a des progrès qui ont été faits, lui il est le premier. Parce que par rapport à ce qu’il a réussi dans ce match-là, il est en gros progrès. Il ne nous a pas fait d’erreur au pied et il a été décisif sur les arrêts. Et là où j’ai trouvé que le PSG était intéressant, c’est que je me demandais combien de temps il allait réussir à tenir face aux Portugais avec leur pressing permanent, et ils ont réussi petit à petit à se sortir de l’étau et à se dégager. Et il y a eu des ressortis de balle à une ou deux touches. Je trouve qu’il y a quelque chose que je n’avais pas forcement vu sous pression. C’était facile jusqu’à présent, ils sortaient et jouaient comme ils le voulaient, mais là il y a eu une vraie pression et pour moi ça c’est intéressant. Après, oui, il y a eu des manques mais il y a ces deux notions avec la solidité du gardien de but et la capacité de garder le ballon. Parce que s’il n’y a pas le but contre son camp, ce n’est pas sûr qu’ils reviennent. Les Parisiens avaient cette qualité pour garder le ballon et les gêner. »