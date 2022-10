Auteure d’un début de saison tonitruant avec les Féminines du PSG, l’attaquante, Kadidiatou Diani, pourrait être récompensée pour son mois de septembre prolifique.

En l’absence de Marie-Antoinette Katoto, qui se remet d’une grosse blessure à un genou, l’attaque des Féminines PSG se repose essentiellement sur les épaules de l’autre joueuse phare de l’effectif, Kadidiatou Diani. Même si la nouvelle recrue, Lieke Martens, apporte également sa pierre à l’édifice dans le secteur offensif, l’internationale française est l’atout numéro un des Rouge & Bleu. Et sans surprise, la joueuse de 27 ans pourrait bientôt être récompensée pour son mois de septembre prolifique.

Meilleure buteuse de D1 Arkema

En effet, l’attaquante du PSG est en lice pour remporter le titre de meilleure joueuse du mois de septembre en D1 Arkema. Avec 4 buts et 2 passes décisives en 4 matches de championnat, Kadidiatou Diani occupe la tête du classement des meilleures buteuses. Pour cette distinction individuelle, elle sera en concurrence avec Maëlle Garbino (Girondins de Bordeaux, 3 buts et 1 passe décisive) et Nérilia Mondésir (Montpellier HSC, 3 buts). Votez ici pour la meilleure joueuse de ce premier mois de l’exercice 2022-2023 de D1 Arkema. Les votes sont ouverts depuis ce jeudi et seront clos le lundi 10 octobre à 12h00. La saison passée, Kadidiatou Diani avait déjà remporté ce trophée individuel en septembre.