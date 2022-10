Ce soir, le PSG a concédé le nul face à Benfica (1-1) lors de la rencontre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont perdu sur blessure Nuno Mendes. Mais il aurait pu aussi perdre Marco Verratti après une grosse semelle d’Enzo Fernandez sur la cheville de l’Italien qui n’a valu qu’un carton jaune à l’international argentin. Une décision arbitrale que n’a pas compris Christophe Galtier comme il l’a expliqué en conférence de presse dans propos relayés par L’Equipe.

Donnarumma, Verratti et Neymar énervés contre l’arbitre

« Donnarumma était juste frustré car il voulait relancer rapidement. Mais je pense que l’arbitre n’a pas été aidé par ses assistants et par la VAR. Verratti, il peut avoir une jambe cassée. L’arbitre est dans son match, il peut se tromper. Mais c’est l’assistance qui aurait dû l’alerter, car le joueur a mis les deux pieds sur la jambe de Verratti. »

L’état de santé de Nuno Mendes et Lionel Messi

« Leo est sorti fatigué, il nous a fait signe avant sa sortie. Mais ça va. Quant à Nuno, il a un gros incident musculaire, il sera forfait quelques matches. »

Des regrets sur la deuxième mi-temps

« Oui, un peu. Mais Benfica a mis beaucoup d’énergie dans la bataille, surtout en première période, en nous pressant, en faisant des courses intenses, ils nous ont mis en difficultés. Notre équipe était bien positionnée, compacte mais on a mal géré la pression adverse. On a donné de l’espoir à cette très bonne équipe. On a eu un temps fort en première période après notre but, sans forcément créer beaucoup de situations franches. Et après patatrac, on a pris ce but car on a pris des risques dans la sortie du ballon. C’est dommage. En seconde, l’équipe on a été plus intense, plus haute, plus verticale, avec des appels dans la profondeur, ça nous a manqué en première. On a été dangereux, mais n’a pas réussi à inscrire ce deuxième but. Il y a des regrets mais bon sur la globalité, ça va. Chaque équipe a eu ses temps forts. Et les gardiens on fait des arrêts aussi.«