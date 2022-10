Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 octobre 2022. La possibilité d’un retour à un schéma à quatre défenseurs, les efforts défensifs de Neymar Jr, les inquiétudes pour les pistons et les premiers signes de fatigue…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si la lésion aux ischio-jambiers de Nuno Mendes (entre 3 et 4 semaines d’absence) ne pousserait pas Christophe Galtier à changer de système de jeu avec un passage à une défense à quatre. Un idée qui pourrait germer dans la tête du coach parisien. Avec deux blessés majeurs dans le secteur défensif (Presnel Kimpembe et Nuno Mendes), le technicien français devra gérer son effectif et bricole déjà avec la titularisation de Danilo Pereira dans l’arrière-garde. De plus, Juan Bernat, remplaçant naturel de Nuno Mendes au poste de latéral gauche, manque de rythme pour ce rôle de piston alors qu’il reste encore 9 matches à disputer jusqu’à la Coupe du monde. Si l’idée principale de cette défense à trois pouvait permettre de profiter de l’expérience de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, force est de constater « qu’aucun n’a vraiment apporté de gages d’infaillibilité, pas même le capitaine brésilien dont les nombreux gestes d’agacement sur le terrain témoignent d’un manque de sérénité. »

Ainsi, le passage à une défense à quatre pourrait permettre une meilleure relation technique entre les joueurs et des meilleurs alignements sur le terrain. Mais reste à savoir qui sera la victime collatérale de ce changement qui devrait, à priori, se jouer entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Depuis le début de saison, Christophe Galtier a, par plusieurs occasions, soumis l’idée d’incorporer un autre milieu de terrain dans son entrejeu, ce qui permettrait à Renato Sanches ou Fabian Ruiz d’avoir une chance d’intégrer le onze de départ. Surtout que le match face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions a confirmé le déséquilibre parisien, « qui a engendré des efforts considérables du duo Verratti-Vitinha. » Enfin, ces différents changements pousseraient également Christophe Galtier à réorganiser son schéma pour la MNM avec Neymar à gauche, Kylian Mbappé dans l’axe et Lionel Messi à droite.

Le quotidien sportif souligne aussi les replacements défensifs effectués par Neymar Jr depuis le début de saison. Des efforts qui se sont également vus face au Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions. Le Brésilien « montre une rigueur certaine dans le repli à la perte du ballon, à laquelle il semblait étranger jusqu’alors », constate L’E. Et ses efforts pour se replacer dans son couloir gauche ont eu son importance face au club portugais et cela se traduit dans les statistiques. Le numéro 10 parisien a parcouru 10.6 km, soit 2 km de plus que Kylian Mbappé et 3 de plus que Lionel Messi. En plus de cela, le joueur de 30 ans a remporté la majorité de ses duels défensifs (3/5), bien plus que ses deux compères d’attaque réunis. Et ces efforts pour les tâches défensives sont réalisés depuis le début de saison. En effet, en 3 matches de Ligue des champions, Neymar Jr a parcouru 30.1 km, soit un peu plus de 10km par match.

Mais cela a également des conséquences pour le Brésilien qui touche plus de ballons dans son camp et en perd plus dans sa propre moitié de terrain. Il a notamment été fautif sur l’égalisation du Benfica avec une perte de balle dans son camp. De plus avec son énergie dépensée dans les tâches défensives, l’international brésilien peut, par moment, manquer de lucidité dans certains choix. « C’est peut-être le prix à payer pour avoir un bloc mieux équilibré qu’il ne l’était par le passé. »

De son côté, Le Parisien met en avant les difficultés rencontrées par les pistons depuis quelques semaines. Et la blessure de Nuno Mendes ainsi que les difficultés d’Achraf Hakimi posent question alors que les rencontres vont s’enchaîner jusqu’à la Coupe du monde (20 novembre au 18 décembre). Pourtant, ce système à trois défenseurs avec des latéraux placés assez haut sur le terrain était attendu depuis la saison passée et a été mis en place par Christophe Galtier dès le début de son mandat l’été dernier. Mais alors que 9 matches sont encore au programme, la blessure de Nuno Mendes et le niveau affiché par Achraf Hakimi inquiètent. Le dernier cité n’arrive pas pleinement à exprimer tout son potentiel, tandis que Juan Bernat devra suppléer le Portugais pour plusieurs semaines. Pourtant, le Marocain de 23 ans devait être l’un des bénéficiaires de ce schéma en 3-4-3 avec un placement plus haut sur le terrain. Mais l’ancien Intériste « éprouve des difficultés à exister par moments » et le jeu parisien penche plutôt sur le côté gauche. Face au Benfica Lisbonne, le piston droit s’est montré trop irrégulier comme depuis le début de saison. « Son inconstance est identifiée depuis un moment comme un axe majeur de progression », souligne LP. De plus, la paire qu’il forme à droite avec Sergio Ramos montre des lacunes quand le rythme s’accélère.

Concernant le côté gauche, le PSG devra se passer de Nuno Mendes entre trois et quatre semaines. Les examens passés ce jeudi matin ont révélé une lésion aux ischio-jambiers. Ainsi, il est d’ores et déjà forfait pour les prochains matches et notamment la confrontation retour face au Benfica (11 octobre) ou encore le Classico (16) face à l’Olympique de Marseille. Cette blessure va obliger Christophe Galtier à tirer sur la corde avec Juan Bernat. Revenu d’une grave blessure à un genou il y a un an, l’Espagnol est vu comme le remplaçant naturel de Nuno Mendes. Rentré en cours de jeu face au Benfica ce mercredi, il a disputé son premier match de Ligue des champions depuis la finale du Final 8 en août 2020. « Si personne ne doute de sa capacité à animer le côté gauche, la question se pose sur la façon dont il va digérer l’enchaînement des rencontres à venir. » En effet, depuis son retour de blessure, le joueur de 29 ans n’a jamais enchaîné plus de quatre titularisations d’affilée. Et en cas de pépin physique, le PSG n’aura aucune autre solution alternative, surtout que le retour de Presnel Kimpembe n’est pas attendu avant la fin octobre.

Enfin, le quotidien francilien souligne les premiers signes de fatigue visibles dans l’effectif du PSG, comme en atteste la demande de Lionel Messi de sortir en cours de match face au Benfica Lisbonne. En effet, les Parisiens sont lancés dans un marathon de matches jusqu’à la Coupe du monde qui démarre dans un peu plus d’un mois. Ainsi, l’organisme des joueurs sera sollicité et la gestion devra être importante afin de ne pas subir de nombreuses blessures comme celles de Presnel Kimpembe et plus récemment Nuno Mendes. Deux absences importantes dans un secteur de jeu peu fourni. À l’exception de Gigio Donnarumma et Marco Verratti (l’Italie n’est pas qualifiée pour le Mondial), tous les autres membres du onze parisien ont pour objectif de prendre la direction du Qatar. Ainsi, « la nécessité de remplacements se fait sentir de plus en plus. » Actuellement, neuf joueurs de champ dépassent les 800 minutes de jeu.

Mais les remplaçants (Nordi Mukiele, Juan Bernat, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Pablo Sarabia et Hugo Ekitike) seront bientôt plus sollicités comme ce fut le cas face à l’OGC Nice et probablement ce week-end contre le Stade de Reims. Exceptionnel depuis le début de saison, Neymar Jr incarne cette usure physique depuis quelques matches. En effet, le Brésilien n’a pas marqué depuis trois rencontres avec Paris (mais a tout de même réalisé deux passes décisives) et enchaîne quelques erreurs techniques. « Heureusement pour les Rouge et Bleu, si Neymar doit souffler, il reste encore Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et c’est bien ce qui limite les inquiétudes », conclut Le Parisien.