Tribune CS (quart de finale CdM 2026) – Norvège / Angleterre

Ce samedi soir (23h sur M6 et beIN SPORTS 1), les quarts de finale de la Coupe du monde se poursuivent avec une affiche entre la Norvège et l’Angleterre.

Après les qualifications de la France et de l’Espagne pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, les deux autres qualifiés seront connus cette nuit. Ce samedi soir, à 23 heures (M6 et beIN SPORTS 1), la Norvège et l’Angleterre s’affrontent au Hard Rock Stadium de Miami. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a décidé de laisser Bukayo Saka sur le banc, lui préférant Noni Madueke en attaque. Incertain avant le match, Declan Rice est bien présent au coup d’envoi. En face, la Norvège pourra s’appuyer sur son attaquant phare, Erling Haaland.

Le XI de la Norvège : Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard (c), Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Schjelderup

: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard (c), Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Schjelderup Le XI de l’Angleterre : Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice, Bellingham – Madueke, Kane (c), Gordon