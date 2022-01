Donnarumma parmi les finalistes pour le FIFA The Best

Cet été, le PSG a décidé de miser sur Gianluigi Donnarumma en le faisant signer libre de tout contrat en provenance du Milan AC. Auteur d’une très bonne première partie de saison sous ses nouvelles couleurs, le géant transalpin a surtout gagné l’Euro avec sa sélection tout en étant élu meilleur joueur de la compétition.

Forcément, avec un tel CV, Gigio a eu le bonheur d’être nominé parmi les trois meilleurs gardiens de but pour la récompense honorifique du Fifa The Best. Déjà plébiscité avec le trophée Yachine, le dernier rempart francilien est en concurrence avec Edouard Mendy (Chelsea) et Manuel Neuer (Bayern), le tenant du titre. Les différents nominés au sein des autres catégories seront révélés sous peu et la cérémonie finale sera diffusée le 17 janvier prochain.

🧤🏆Voici la liste des finalistes pour le prix #TheBest gardien de but de la FIFA 2021… mais un seul peut gagner !



🤔Selon vous, qui devrait être couronné #TheBest ?



🇮🇹@gigiodonna1

🇸🇳Edouard Mendy

🇩🇪@Manuel_Neuer pic.twitter.com/z9fmWBL6fi — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) January 5, 2022