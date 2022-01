Le PSG ouvert à l’idée de prêter Colin Dagba

Blessé durant un bon moment, Colin Dagba voit néanmoins son avenir plutôt bouché à Paris, Achraf Hakimi étant indéboulonnable sur le couloir droit de la défense. Dès lors, le natif de Béthune serait plutôt enclin à tenter sa chance loin du club de la capitale et ce, dès cet hiver.

Et il se pourrait bien que le PSG se montre à l’écoute de son joueur durant ce mercato hivernal. En effet, si L’Equipe nous indiquait il y a peu que les Rouge et Bleu ne souhaitaient qu’un transfert sec en cas de départ, Le Parisien nous explique ce jour que la donne serait toute autre. En réalité, le PSG se montrerait ouvert à l’idée d’un prêt concernant Colin Dagba.

Dépassé par Achraf Hakimi dans la hiérarchie, mais également par Thilo Kehrer, Colin Dagba sait que son temps de jeu sera très certainement modique dans les mois à venir. À désormais 23 ans, le joueur formé à Boulogne-sur-Mer sait qu’il se trouve à un tournant dans sa carrière, nous expose Le Parisien. De fait, aspirant à plus de temps de jeu, il envisagerait de le trouver loin de Paris. Une réflexion également partagée par le PSG. L’hypothèse d’un prêt pour l’arrière sous contrat jusqu’en 2024 prend donc de l’ampleur et Saint-Etienne a d’ores et déjà affiché son intérêt, sans toutefois que cela ait été plus loin.