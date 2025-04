Donnarumma : « Il faut continuer et gagner tout ce qui est possible »

Devenu champion de France pour la 13e fois, le PSG peut désormais se concentrer sur ses prochains objectif de la saison.

Grâce à son succès sur face à l’Angers SCO (1-0), le PSG est officiellement devenu champion de France pour la 13e fois de son histoire. Et dans cette fin de saison haletante, les Rouge & Bleu ont encore de nombreux objectifs à remplir. Au micro de PSG TV, Gianluigi Donnarumma se projette sur les prochaines échéances des Rouge & Bleu.

« On a encore beaucoup d’objectifs »

« Félicitations à toute l’équipe, à tout le staff, on a beaucoup travaillé mais nous avons encore des objectifs. Il faut continuer à travailler, mercredi on a un premier objectif, et il faut continuer à tout donner pour gagner tous les matches jusqu’à la fin de la saison. La Ligue 1 peut nous donner la force pour continuer, pour travailler, pour avancer et faire d’autres choses. Ça, c’est important. On a encore beaucoup d’objectifs, il faut continuer et gagner tout ce qui est possible. »