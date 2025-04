Luis Enrique : « Le moment clé de la saison arrive et nous sommes prêts »

Officiellement champion de France, le PSG n’en a pas encore fini avec sa saison et compte se donner à fond dans toutes les compétitions.

Le PSG est prêt pour le moment charnière de sa saison. Après leur victoire face à l’Angers SCO, synonyme de 13e titre de champions de France dans l’histoire du club, les Rouge & Bleu se concentrent désormais sur leurs prochaines échéances avec en ligne de mire la double confrontation face à Aston Villa en quarts de finale de Ligue des champions (9 et 15 avril). Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a affiché ses ambitions pour la suite de la saison, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Le titre de champion de France

« J’aimerais féliciter les joueurs, tout le staff technique, tous ceux qui font partie du club et surtout nos supporters. Ils ont été remarquables, toujours à nos côtés. Nous avons senti leur souffle, leur soutien. Ça a été un très bel après-midi au Parc des Princes. C’est un jour très important, et très beau pour tous les supporters parisiens. »

Son regard sur la saison en championnat

« Remporter un titre de champions de France au mois d’avril, au début du mois d’avril… Ça veut dire que nous avons été à un niveau très haut. Nous avons encore quelques matches à jouer, et on a la motivation pour essayer de rester invaincus jusqu’à la fin de saison. Ceci va nous aider à ce qu’il reste de compétitions : la finale de la Coupe de France et la Ligue des champions. »

Une équipe meilleure que la saison dernière ?

« La saison dernière a été très bonne. Nous avons remporté plusieurs titres, nous avons atteint la demi-finale de la Ligue des champions mais cette année, c’est mieux, pas seulement pour les statistiques qui sont meilleures mais pour la capacité de l’équipe à renverser toutes les situations. Nous avons renversé des situations très délicates y compris en Ligue des champions. L’équipe a fait preuve d’une maturité qui ne correspond pas à une équipe si jeune. C’est une équipe flexible et généreuse quand il s‘agit d’attaquer mais aussi de défendre, à l’image de Kvaratskhelia aujourd’hui. Ce n’était pas une utopie quand je disais que je voulais avoir onze attaquants et onze défenseurs, ça me plaît, et ça plaît aux supporters. »

Est-ce une chance ou une faiblesse de dominer autant le championnat ?

« Mais ce n’est pas du tout facile de faire ce que nous avons fait cette année. Il n’y a pas eu un seul match facile. Les chiffres peuvent inviter à penser que c’est facile, que la Ligue 1 est facile mais ce n’est pas vrai. Il faut que l’équipe soit là, qu’elle réponde présente à chaque match. »

Est-il optimiste pour la suite de la saison ?

« Il y a eu des meilleurs moments, des moments pires aussi. Nous sommes encore en vie dans toutes les compétitions. Il ne reste plus que huit équipes en Ligue des champions, ça ne va pas être facile mais nous sommes là où nous voulions être. Il manque les deux mois finaux de compétitions. Notre objectif est d’aller le plus loin possible. »

Une équipe moins coordonnée depuis le retour de la trêve, quel est son ressenti à ce sujet ?

« On ne peut pas être à tous les matches à très haut niveau. Il y aura des matchs mois bons. Aujourd’hui, l’adversaire nous a compliqué des choses et nous avons parfois manqué de mobilité et de profondeur. Mais nous en sommes aux deux derniers mois, l’équipe a encore beaucoup de fraîcheur mentale. Vous verrez comment l’équipe va s’envoler mercredi, je n’ai aucun doute. Je ne sais pas si nous allons gagner ou non mais je crois que si on reste sur cette ligne, celle que je vois aux entraînements, avec des joueurs titulaires, d’autres qui entrent en deuxième mi-temps et qui apportent beaucoup de choses… Je pense que le moment clé de la saison arrive et que nous sommes prêts. »