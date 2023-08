Le PSG a remporté avec brio son premier choc de la saison face au RC Lens (3-1). Et malgré un but encaissé en fin de rencontre, la défense parisienne a été solide. De quoi satisfaire Gianluigi Donnarumma.

« Oui, la première mi-temps était un peu timide, ensuite il y a eu le spectacle. C’est une bonne victoire de toute l’équipe avec une bonne défense et une bonne attaque. Il faut continuer comme ça et préparer le match de dimanche prochain (face à Lyon). »

« Oui, nous travaillons beaucoup sur la défense et ça se voit sur le match. C’est bien pour le gardien (rires). Aujourd’hui, c’est un bon match de toute l’équipe et en défense aussi. Je suis très content de comment joue l’équipe. »

« On joue beaucoup dans les pieds mais ça va. C’est bien de joue comme ça. Prend-il du plaisir à jouer court ? Oui, oui. C’est un bon match et c’est un plaisir de jouer devant ses supporters. Je suis très très content. »

« Dommage, il restait deux secondes avant la fin du match. À la fin du match j’étais très énervé. Pour un gardien de prendre un but, c’est toujours frustant. »

« On a fait une réunion pour choisir le capitaine. Le capitaine c’est Marquinhos et c’est juste pour lui. »

« C’est un plaisir de jouer avec Kylian, c’est fantastique. Est-ce qu’il va rester ? Oui, oui, c’est sûr, c’est sûr. »

