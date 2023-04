Donnarumma : « On doit faire plus que ça et revoir ce qu’il ne va pas »

Dans un nouveau match insipide, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à Lorient lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-3). Avec ce nouveau revers, le troisième de la saison au Parc des Princes et le sixième en championnat, le PSG pourrait voir ses concurrents revenir.

« C’est un moment difficile pour l’équipe »

Même s’il a été réduit à 10 assez rapidement, le PSG a encore une fois offert une performance indigne de son talent ce dimanche après-midi lors de la 33e journée de Ligue 1. Les Parisiens n’ont rien montré sur le terrain et se sont logiquement incliné au Parc des Princes. Ils pourraient voir Marseille revenir à cinq points ce soir en cas de succès contre Auxerre. Au micro de Canal Plus Foot, Gianluigi Donnarumma est revenu sur cette piteuse défaite. « C’est un moment difficile pour l’équipe donc c’est difficile d’en parler car on est encore énervé. On doit faire plus que ça et revoir ce qu’il ne va pas ! Que trois ou quatre joueurs qui viennent saluer les supporters ? Je n’ai pas envie de parler de ça. Il y en a qui vienne, d’autres non. On a aucun conflit avec les supporters.«