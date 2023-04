Ce dimanche après-midi, le PSG accueillait le FC Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui avait son importance dans ce sprint final.

Pour faire un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France, le PSG ne devait pas se manquer sur sa pelouse face au FC Lorient, sans le Virage Auteuil sanctionnée par la LFP. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier avait fait des choix surprenants. Dans un 4-4-2 losange, Juan Bernat était titulaire sur le côté gauche et Danilo Pereira au milieu de terrain. Malgré ses mauvaises prestations, Carlos Soler continuait d’avoir sa place dans le onze de départ.

Dans un début de match catastrophique, le PSG avait pourtant obtenu la première belle situation par Kylian Mbappé (15′). Mais les Parisiens ont par la suite sombré en quelques minutes. Dans une défense complètement amorphe, Enzo Le Fée a ouvert le score (1-0, 15′). Dans la foulée, Achraf Hakimi s’est fait expulsé pour un deuxième carton jaune reçu suite à une semelle (20′). Dans une situation très confuse, Kylian Mbappé a égalisé (1-1, 28′) quelques minutes plus tard. Mais finalement, juste avant la pause, Yongwa a redonné l’avantage à sa formation dans une défense une nouvelle fois dépassée (1-2, 39′). Logiquement, les Parisiens ont regagné le vestiaire sur ce score de 1-2. En seconde période, les Rouge & Bleu ont tenté de pousser mais sans succès. Finalement, les Merlus ont tué tout espoir en fin de rencontre par Dieng (1-3, 89′). Une nouvelle journée noire pour le PSG qui subit sa 9e défaite en 2023 et sa troisième défaite au Parc sur les quatre dernières rencontres à domicile.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous !!!

2′ Petite gêne au genou pour Mbappé lors de l’échauffement mais il est bien titulaire

5′ Gros tacle à retardement d’Achraf Hakimi dans le rond central. Le Marocain prend un carton jaune

6′ Première frappe du match pour le PSG de Mbappé. Ça s’envole au-dessus du but de Mvogo

10′ Le PSG subit lors de ses 10 premières minutes. Le schéma en 4-4-2 losange semble perturber les Parisiens

11′ Première grosse occasion pour le PSG. Après un bel enchaînement Mbappé bute sur Mvogo dans un face-à-face

15′ Le FC Lorient ouvre le score (0-1). Dans une défense sans réaction et apathique, les Merlus construisent leur action et Le Fée marque sous la barre sur une passe de Faivre.

17′ Une ouverture du score qui n’est même pas surprenante malheureusement…

20′ Carton rouge pour Hakimi. Le Marocain met sur une semelle sur un Lorientais et prend un deuxième jaune.

28′ Situation très confuse au Parc. Mbappé égalise dans l’incompréhension (1-1). Pas assez vigilant, Mvogo se fait chiper le ballon par le numéro 7 qui marque dans le but vide. Les Lorientais pensaient que l’arbitre avait sifflé un coup franc mais Mbappé en a profité pour égaliser

39′ Le FC Lorient reprend l’avantage (1-2). Romain Faivre se balade dans la défense du PSG face à Verratti et Bernat et sert Yongwa au second poteau qui marque. Une nouvelle fois la défense parisienne subit

41′ La défense de Ramos face à Koné…

45′ Deux minutes de temps additionnel

45′ Réduit rapidement à dix, les Parisiens rentrent aux vestiaires avec une score en leur défaveur (1-2). Le but confus de Mbappé n’aura pas suffit.

45′ La seconde période débute

45′ Carlos Soler, une nouvelle fois fantomatique, cède sa place à Fabian Ruiz.

50′ Carton jaune pour Marquinhos pour contestation

55′ Frappe de loin de Vitinha, ça passe au-dessus

55′ Bernat cède sa place à Nuno Mendes

58′ Trouvé sur corner, Ramos prend le dessus dans les airs mais sa tête n’est pas cadrée

59′ Prêté par le PSG, Ayman Kari entre en jeu et va disputer son premier match en pro

65′ Ekitike remplace Vitinha

66′ Danilo proche d’égaliser. Sur un magnifique centre de Mbappé, Danilo est trouvé de la tête mais Mvongo réalise un très beau sauvetage.

67′ Enzo Le Fée proche d’un très beau but, ça frôle le poteau de Donnarumma

73′ Carton jaune pour Verratti après une faute sur la cheville d’un Lorientais.

75′ Les Lorientais avaient la balle de match. Trouvé au second poteau, Dieng ne profite pas de la mauvaise sortie de Donnarumma et manque sa frappe face au but vide.

77′ Danilo cède sa place à Zaïre-Emery

85′ Très nerveux sur le banc de touche, Galtier prend un carton jaune.

86′ Le FC Lorient pensait faire le break (1-3) mais le but de Dieng est finalement annulé pour hors-jeu. Très gros travail de Kari qui aurait pu marquer son premier but .

. 89′ But du break pour le FC Lorient de Dieng (1-3). Alors que tous les Parisiens étaient montés en attaque sur un corner, Dieng en profite pour partir en contre depuis son camp et bat Donnarumma en deux temps.

90’+2 Nuno Mendes laisse ses partenaires à 9 pour cette fin de match. Le Portugais a ressenti une gêne derrière la cuisse et est sorti du terrain

90’+5 Le PSG s’incline logiquement face à Lorient (1-3) et subit sa 9e défaite de la saison en 2023. Les Parisiens ont rechuté et n’ont rien montré dans le jeu une nouvelle fois. Une troisième défaite lors des 4 derniers matches au Parc. C’est dramatique…

Feuille de match PSG / Lorient

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h05 – Diffuseurs : Canal Plus et Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Christophe Mouysset – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Bruno Coué et Benjamin Pages