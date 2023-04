Ce dimanche après-midi, le PSG accueille le FC Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura son importance dans ce sprint final.

Pour faire un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France, le PSG ne devra pas se manquer sur sa pelouse face au FC Lorient, sans le Virage Auteuil sanctionnée par la LFP. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier a fait des choix surprenants. Dans un 4-4-2 losange, Juan Bernat est titulaire sur le côté gauche et Danilo Pereira au milieu de terrain. Malgré ses mauvaises prestations, Carlos Soler continue d’avoir sa place dans le onze de départ.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous !!!

2′ Petite gêne au genou pour Mbappé lors de l’échauffement mais il est bien titulaire

5′ Gros tacle à retardement d’Achraf Hakimi dans le rond central. Le Marocain s’en sort bien avec aucun avertissement.

6′ Première frappe du match pour le PSG de Mbappé. Ça s’envole au-dessus du but de Mvogo

10′ Le PSG subit lors de ses 10 premières minutes. Le schéma en 4-4-2 losange semble perturber les Parisiens

11′ Première grosse occasion pour le PSG. Après un bel enchaînement Mbappé bute sur Mvogo dans un face-à-face

Feuille de match PSG / Lorient

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h05 – Diffuseurs : Canal Plus et Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Christophe Mouysset – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Bruno Coué et Benjamin Pages