Dans un nouveau match insipide, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à Lorient lors de la 33e journée de Ligue 1 (1-3). Avec ce nouveau revers, le troisième de la saison au Parc des Princes et le sixième en championnat, le PSG pourrait voir ses concurrents revenir. Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos – le capitaine des Rouge & Bleu – a tiré la sonnette d’alarme après cette nouvelle bouillie de football.

La nouvelle très mauvaise performance

« Je pense que quand le résultat ne vient pas, ça expose beaucoup de choses. On a le talent, la volonté on l’a. On veut toujours gagner surtout ce titre. On est presque en fin de saison, le titre il est dans notre main et qu’il ne faut pas qu’on le laisse partir surtout avec des matches comme ça à la maison. À la maison, il faut que l’on montre notre force. On a voulu mettre des choses en place aujourd’hui mais ça n’a pas marché. L’équipe de Lorient a bien exploité nos points faibles. Il faut que l’on améliore beaucoup de choses parce que si on n’arrive pas à gagner et savoir valoriser nos points forts et nos points faibles, je pense que cela va être compliqué pour nous.«

Un manque de motivation ?

« On ne manque pas de motivation. On a essayé de mettre en place mais on n’était pas bien dans les duels, on était toujours en retard. Ce sont dans les moments comme ça que les grands joueurs doivent sortir. Dans les moments difficiles, il ne faut pas se prendre de but et aujourd’hui on n’a pas réussi. On a déjà eu des moments difficiles où on avait réussi à tenir et après, on arrivait à avoir des opportunités avec les attaquants qui marquaient. Là, ce sont ce genre de détails qui font la différence. Quand tu n’arrives pas à mettre la meilleure des choses en place, il faut que tu arrives à rester costaud pour faire des changements à la mi-temps mais on a pas réussi à rester costaud jusqu’à la mi-temps. Après, avec un carton rouge, ça expose encore plus nos points faibles. Il faut tout de suite se remettre dedans pour aller chercher les trois points au prochain match.

Inquiet pour le titre ?

« En championnat, on a eu des hauts et des bas. En début d’année, on perdait beaucoup de matches mais après on a montré une bonne réaction. Je pense que c’est le prochain match qui va donner le tempo pour ce titre. Il faut que l’on réagisse très très vite, que l’on gagne les trois points. Si on arrive à faire ça…Je pense vraiment que c’est le prochain match qui va donner le tempo pour ce titre. »