Donnarumma sort du silence après le fiasco de l’Italie

C’est un sacré coup de tonnerre qui s’est déroulé ce jeudi soir dans le monde du football avec l’élimination surprise de l’Italie face à la Macédoine du Nord (1-0). Archi-dominatrice, la Squadra Azzura a pourtant encaissé un but cruel à la 92e minute qui va lui faire rater une deuxième Coupe du Monde de suite. Après ce fiasco, la prestation de Gianluigi Donnarumma a été pointée du doigt. Le gardien du PSG est sorti du silence ce dimanche.

« Nous voulions participer à la Coupe du monde, vivre les émotions extraordinaires que ces compétitions peuvent donner, donner du sourire aux Italiens qui nous ont accompagnés il y a quelques mois pour conquérir l’Europe. Malheureusement, ce ne sera pas comme ça, nous sommes très déçus et nous savons à quel point tous les Italiens sont tous comme nous, indique le numéro 50 du PSG sur son compte Instagram. Mais nous savons aussi que dans le football, comme dans la vie, nous devons regarder devant et revenir au jeu. Notre tâche est de ramener l’équipe nationale là où elle le mérite et de construire à partir d’aujourd’hui, étape par étape, un avenir gagnant. Forza Azzurri. »