Grébille : « On veut terminer la saison sans aucune défaite »

Le PSG Handball retrouve la Liqui Moly Starligue ce dimanche après-midi (15 heures) avec un déplacement chez la lanterne rouge, Nancy. Vainqueur de ses 20 matches de championnats cette saison, le club de la capitale voudra terminer la saison invaincu. Mathieu Grébille a évoqué la fin de saison excitante des Rouge & Bleu mais également la victoire contre Nantes, qui permet aux Parisiens de compter neuf points d’avance en tête du championnat.

« La victoire contre Nantes ? Très satisfaisant. On est sur un sans-faute, donc on peut difficilement faire mieux. Mais il ne faut pas se relâcher. Il reste encore quelques matches. Il y a d’autres échéances qui arrivent aussi, avec la Coupe de France et l’EHF Champions League. Il faut donc rester sérieux, comme on le fait depuis le début de la saison, assure l’ailier gauche pour PSG TV. Mais c’est vrai que cette double victoire face à Nantes creuse l’écart sur nos poursuivants et c’est de très bon augure pour la suite. Le plus dur est fait ? Non ! Tout est possible dans le sport… Mais si on continue comme ça, il n’y a pas de raison que nous n’aillions pas au bout. On va tout faire pour remporter ce titre le plus tôt possible. Le grand-chelem nous motive aussi. On fait une belle saison et on veut la terminer sans aucune défaite. C’est une motivation en plus pour continuer de travailler.«