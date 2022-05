Champions d’Europe pour la 14e fois de son histoire depuis ce samedi soir au Stade de France, le Real Madrid peut remercier son gardien de but. En effet, Thibaut Courtois a mené les siens vers la victoire (1-0) finale en étant l’auteur d’une prestation XXL en finale de Ligue des Champions face à Liverpool. C’est en ce sens que le portier belge a obtenu la note de 9/10 dans les pages du journal L’Equipe. Homme du match, le gardien madrilène a été salué par la planète, et Gianluigi Donnarumma est lui aussi allé dans ce sens, soulignant même que son homologue est le numéro un à son poste au monde : « Bien sûr, j’ai vu le match hier et il a fait une prestation incroyable, il a tenu le Real Madrid jusqu’à la toute fin. Actuellement, Thibaut Courtois est le meilleur gardien d’Europe« , a déclaré le gardien du PSG en conférence de presse en marge du rassemblement avec l’Italie.

Après s’être exprimé sur le cas personnel de Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma est revenu sur le sentiment qu’il avait en regardant cette finale : « Cela me fait un peu de l’effet, nous aurions pu être là (en finale de Ligue des Champions ; NDLR). Mais malheureusement le football est comme ça. Ils ont gagné et je félicite Courtois, il a fait de grandes interventions« , ne manquant pas au passage, de rappeler qu’il y avait bien faute de Karim Benzema sur lui-même, lors du premier but madrilène au Santiago Bernabeu le 9 mars dernier (défaite 1-3).

Protagoniste d’une alternance des gardiens au PSG avec Keylor Navas, le gardien italien s’est exprimé également sur sa place au sein de projet du club de la capitale : « Faire partie d’un tel club et d’une telle équipe vous aide beaucoup pour progresser mais l’alternance pour un gardien de but n’est pas facile. Cette saison m’a quand même aidé à tous les points de vue« , avant de poursuivre sur les zones de turbulences qu’il a traversé en cette fin de saison : « J’ai les épaules larges et je peux les gérer, tout comme je gère les éloges. Cela fait partie du travail« , soulignant au passage qu’il n’a aucun regret concernant son choix de carrière, lorsqu’on le met face au fait de voir l’AC Milan remporter le championnat sans lui.