Pour son dernier match de la saison 2021-2022, le PSG a offert un beau spectacle au public du Parc des Princes. Opposés au FC Metz, les Parisiens se sont largement imposés (5-0) grâce à des buts de Kylian Mbappé (triplé), Neymar Jr et Angel Di Maria. Si le Français, pour sa prolongation, et l’Argentin, pour ses adieux, ont marqué les esprits ce samedi, un autre joueur pouvait également disputer son dernier match avec les couleurs du PSG.

Navas veut continuer au PSG

Titulaire au coup d’envoi, Keylor Navas a laissé sa place à Alexandre Letellier en fin de match. Si l’avenir au poste de gardien semblait promis à Gianluigi Donnarumma, l’international costaricien a indiqué au micro de Prime Video qu’il souhaitait rester au PSG : « Le 10e titre de champion de France ? Oui, c’est super important pour nous. Nous sommes contents d’avoir gagné le championnat, et on doit continuer de l’avant pour l’année prochaine et pour faire un meilleur parcours. Mon avenir ? Oui, oui. J’ai deux ans de contrat. Ma famille et moi, nous sommes contents ici et on va continuer. »

Reste à savoir quelle sera la position du PSG dans le dossier des gardiens buts. Après avoir alterné à ce poste cette saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont récemment déclaré qu’un choix devait être fait pour la saison prochaine.