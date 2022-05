Dans quelques jours, la saison 2021-2022 arrivera à son terme et le PSG devra prendre des décisions importantes pour le prochain exercice. Si les avenirs de Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino cristallisent les attentions depuis plusieurs semaines, les Rouge & Bleu doivent également trancher au poste de gardien de but. Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, le staff parisien a décidé d’instaurer une alternance au poste de gardien avec Keylor Navas. Mais cette situation devra évoluer comme indiqué par les deux portiers récemment. Ainsi, le club de la capitale devrait choisir le choix de la jeunesse (Donnarumma) au détriment de l’expérience (Navas), d’après certains médias. Élu meilleur gardien de la saison lors des Trophées UNFP, Gianluigi Donnarumma a été questionné sur son avenir, cette récompense individuelle et son match face au Real Madrid, dans des propos accordés au Parisien.

Sa récompense aux Trophées UNFP

« Je ne m’attendais pas à ça, car j’ai joué très peu de matchs. Mais j’ai donné mon meilleur à chaque fois. Être élu en n’ayant joué que la moitié des matchs (17 matches en L1), cela signifie que j’ai bien travaillé. Je remercie les collègues qui ont voté pour moi. Eux aussi ont fait une très grande saison, je les remercie vraiment. Je remercie bien sûr aussi mes coéquipiers. Je suis vraiment très heureux. »

Son avenir au PSG

« Je n’ai encore parlé avec personne, je suis seulement heureux d’être ici. Le club doit prendre une décision. Il n’y a aucun problème, moi je suis content d’être ici. Et je serai certainement encore là la saison prochaine. Sera-t-il le numéro 1 la saison prochaine ? Ça, je le sais déjà (qu’il se considère comme le numéro un), mais c’est le club qui décide. Pour moi, il n’y a pas de souci, je suis bien ici. J’ai encore quatre ans de contrat (juin 2026), je suis très content. »

Le match face au Real Madrid est-il difficile à digérer ?

« C’est un match qu’on a dominé. On a juste mal joué le coup sur une action. Celle-ci a compliqué tout le reste du match. Mais je ne cherche pas d’excuse. On va essayer de finir au mieux la saison et de montrer lors de la prochaine qui nous sommes vraiment : une très grande équipe. »