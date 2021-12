Le PSG est au centre des débats et des rumeurs mercato à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal qui aura lieu le 1er janvier. Les Rouge & Bleu ont prêté Rafinha – sans option d’achat – à la Real Socidedad pour les six prochains mois. Des rumeurs autour d’Abdou Diallo commencent à fleurir un peu partout. Récemment, on a entendu parler du fait que le PSG devrait vendre pour 100 millions d’euros d’ici l’été prochain pour réduire son déficit. Pour Nabil Djellit, ce sera difficile de récupérer cette somme.

« Le problème, ce n’est pas que la valeur des joueurs, c’est aussi le salaire des joueurs. Bon Icardi, admettons avec un coup de chance, tu le vends à 30 millions d’euros. Mais lui, tu crois qui va accepter de diviser son salaire par deux pour faire plaisir au PSG parce qu’ils doivent vendre ? Mais pas du tout, estime le journaliste sur le plateau de l’Equipe du soir. Les mecs ils restent dans un confort, après c’est leur choix. Kurzawa et Draxler, on se moque un peu d’eux mais on ne les a pas forcés à prolonger, c’est Leonardo qui a eu un coup de génie sur ce coup-là. […]Les dirigeants du PSG sont piégés parce que tout le monde sait qu’ils doivent vendre, ils n’arrivent pas en position de force.«