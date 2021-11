Julian Draxler a rejoint la clinique Aspetar au Qatar

Après plus d’un an sans être convoqué en sélection allemande, Julian Draxler – le numéro 23 du PSG – avait rejoint le dernier rassemblement de la Nationalmannschaft durant ce mois de novembre. Mais il est très rapidement revenu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le diagnostic étant une absence comprise entre 5 et 6 semaines.

Ce mardi après-midi, le PSG – via un communiqué – a fait savoir que le staff médical des Rouge & Bleu « a souhaité envoyer Julian Draxler à la clinique Aspetar cette semaine, pour suivre des soins appropriés à sa lésion de l’insertion des ischio-jambiers. » Pendant le temps de sa convalescence, il sera suivi « par quelques-uns des meilleurs praticiens au monde sous la supervision du département médical du Paris Saint-Germain« , conclut le club de la capitale.