Draxler incertain face à Monaco, Diallo et Gueye vont mieux (LP)

En cette fin de saison importante et cruciale, le PSG aura besoin d’un effectif important pour remporter ses deux derniers matches de la saison 2020-2021. Cependant, Mauricio Pochettino sera déjà privé de certains éléments. En effet, Alexandre Letellier (doigt), Juan Bernat (reprise), Layvin Kurzawa (cheville) et Marco Verratti (genou) sont déjà forfaits jusqu’à la fin de la saison. Concernant Julian Draxler, un doute subsiste sur sa présence face à l’AS Monaco en finale de Coupe de France (mercredi à 21h15), comme le rapporte leparisien.fr. En effet, l’international allemand est sorti à la 40e minute (remplacé par Rafinha) face au Stade de Reims en raison d’une gêne aux ischio-jambiers. “L’international allemand est resté en soins ce lundi au Camp des Loges avant d’aller signer sa prolongation de contrat qui le lie désormais à Paris jusqu’en 2024. Sa présence sur le terrain au Stade de France est incertaine.” Absents de dernières minutes face aux Rémois ce dimanche en raison de maux de ventre, Abdou Diallo et Idrissa Gueye vont mieux, indique Le Parisien. “S’ils ont l’aval du corps médical, ils pourront reprendre l’entraînement avec le reste de l’équipe mardi, à la veille d’affronter Monaco.”