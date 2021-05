François Letexier arbitre de la finale de Coupe de France

En cette fin de saison 2020-2021, le PSG est encore en course pour remporter deux trophées. En Ligue 1, le club de la capitale dépend d’un faux pas du LOSC (nul ou défaite face à Angers) afin d’espérer remporter le 10e titre de champion de France de son histoire (à condition de gagner face à Brest). Mais avant cela, les Rouge et Bleu vont affronter l’AS Monaco en finale de Coupe de France ce mercredi (21h15 sur France 2 et Eurosport 2) et cette affiche sera arbitrée par François Letexier. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Cyril Mugnier. Jérémy Stinat sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et William Lavis officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, François Letexier a arbitré à une reprise le PSG en Ligue 1, lors du match nul face au LOSC (0-0) en décembre dernier. Il a également dirigé trois matches de l’AS Monaco en championnat pour un total de deux victoires (OM et Girondins de Bordeaux) et un match nul (Stade de Reims). Cette saison, l’arbitre de 32 ans n’a pas dirigé de match de Coupe de France. En Ligue 1, François Letexier a arbitré 17 matches pour un total de 67 cartons jaunes et 5 cartons rouges distribués.