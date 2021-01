Julian Draxler était l’un des joueurs que le PSG aurait aimé vendre cet hiver afin de renflouer les caisses. Mais malgré son faible temps de jeu, Julian Draxler ne compte pas quitter le PSG et a décidé d’aller au bout de son contrat en juin prochain. Il pourra ainsi choisir sa future destination et obtenir une belle prime à la signature. Et dans cette optique, il pourrait se diriger vers l’Espagne et plus précisément l’Andalousie. Selon les informations de AS, Monchi – le directeur sportif du FC Séville – suivrait de près l’international allemand depuis plusieurs années. Son profil lui plaît et il estime que Draxler pourrait apporter un plus au club sévillan. Monchi aimerait également voir le numéro 23 parisien sous les ordres de son entraîneur, Julen Lopetegui. Le quotidien sportif ibérique conclut en expliquant que le FC Séville n’est pas seul dans ce dossier puisque le Bayern Munich pourrait se positionner dans les prochains mois.