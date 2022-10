Draxler raconte son départ précipité du PSG

Au cours de la dernière intersaison, le PSG s’est délesté d’un nombre impressionnant d’éléments indésirables, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif. Julian Draxler fait partie de ceux-là.

Débarqué au PSG à l’hiver 2017 en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler a très vite fait l’unanimité auprès des supporters rouge et bleu. Impressionnant lors de ses tous premiers pas donc, l’élégant milieu allemand s’est toutefois éteint petit à petit. Finalement, le football ne paraissant plus être sa grande priorité, le joueur formé à Schalke a commencé sa longue descente aux enfers.

Un départ qui s’est conclu très rapidement

N’entrant plus dans les plans du club de la capitale, il a logiquement été placé sur la liste des transferts l’été venu. Problème, au vu de ses piètres performances, peu de prétendants se sont manifestés. Luis Campos lui a tout de même déniché un point de chute du côté du SL Benfica dans le cadre d’un prêt sec. Invité à s’exprimer sur ce départ auprès du streamer allemand GamerBrother, Julian Draxler a décrit comment son prêt a été bouclé.

« La nuit où j’ai signé pour Benfica a été une nuit blanche. J’étais dans une situation compliquée avec ma femme enceinte. J’ai reçu un appel et j’ai dû dire oui ou non. J’ai répondu oui. J’ai fait mes valises et j’ai dû dire à ma femme que j’allais à Lisbonne. C’était très spontané. Il y avait plusieurs choses à négocier, mais je pense que le PSG a aussi essayé de faciliter un peu les choses », a exposé Julian Draxler.

Dans un second temps, Julian Draxler en a dit un peu plus sur son nouveau club, le SL Benfica. un choix qu’il ne regrette nullement selon ses propres dires : « Benfica est un club immense. J’ai été surpris par la taille du club. C’est une décision de dernière minute que je ne regrette pas. Nous avons aussi de bons résultats et nous sommes toujours invaincus. Le stade ressemble à un chaudron bouillant avec 65 000 personnes. »