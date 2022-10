On le sait, la France, et plus particulièrement la région parisienne, est un vivier exceptionnel de jeunes talents qui ne demandent qu’à éclore. Au PSG, ils sont nombreux à frapper à la porte de l’équipe professionnelle.

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari, ils sont assez peu à avoir pu jouir d’une vraie chance au sein du groupe professionnel rouge et bleu. Malgré ce, le club de la capitale possède un centre de formation particulièrement fleurissant. Cette année, comme les précédentes, de jeunes pousses seront à observer de très près.

Housni, Tchicamboud et Muntu Wa Mungu à l’entraînement du jour

On pense forcément à Warren Zaire-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari ou bien encore Ismaël Gharbi. Ces quatre joueurs, faisant tous partie du groupe élite mis en place en début de saison, son régulièrement présents avec les professionnels à l’entraînement ou même au sein du groupe concocté par Christophe Galtier. Mais d’autres éléments, un peu moins connus, ont également la chance de prendre part aux séances collectives depuis plusieurs semaines. Ce jour, Loïc Tanzi, journaliste L’Équipe, nous informe que Ilyes Housni, en grande forme avec les U19 du club, a, une nouvelle fois, été convoqué avec les professionnels à l’entraînement du jour. Queyrell Tchicamboud et Vimoj Muntu Wa Mungu étaient, eux aussi, présents. Trois titis parisiens qui font de plus en plus ce genre d’apparitions. De bon augure en vue de leur évolution à n’en pas douter.