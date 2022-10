iPour le compte de la quatrième journée de phase de poule de Ligue des Champions, le PSG a concédé le nul (1-1) face à Benfica au Parc des Princes. Une rencontre qui, malgré le match nul, a été l’occasion d’assister à quelques faits marquants. Retour sur la soirée du Paris Saint-Germain en chiffres.

Cette rencontre face à Benfica a été l’occasion pour le Paris Saint-Germain de poursuivre une série d’invincibilité. En effet, le club de la capitale n’a pas connu la défaite depuis mars dernier au Stade Louis II face à l’ASM (0-3) en Ligue 1 Uber Eats. Depuis cette déroute, les Parisiens comptent 24 rencontres officielles sans défaite. A domicile, la série est encore plus longue, puisque les Rouge & Bleu ne se sont plus inclinés depuis plus d’un an au Parc des Princes. En Ligue des Champions, le PSG cinq victoires et un match nul sur ses six derniers matchs.

Au-delà de cette performance collective, c’est celle de Kylian Mbappé qui est à souligner. Le numéro 7 parisien, auteur de l’unique but Rouge & Bleu hier soir, est devenu le meilleur buteur parisien en Ligue des Champions. Le champion du monde 2018 compte aujourd’hui 31 buts en 48 matchs de C1. Cette saison, Mbappé est le meilleur buteur de la plus prestigieuse des compétitions européennes avec 4 réalisations à égalité avec Erling Haaland, Leroy Sané et Jude Bellingham.

Le PSG continue de faire trembler les filets

Le PSG a pour habitude de faire parler sa force de frappe offensive sur les terrains européens. En effet, sur ses 42 derniers matchs de phase de poule, le club de la capitale a toujours fait trembler les filets. Il faut remonter à 2015 pour voir le Paris Saint-Germain ne pas marquer en phase de poule de Ligue des Champions. Un record jusque-là détenu par le Real Madrid qui avait marqué lors de toutes ses rencontres de premier tour de C1 entre 2008 et 2015, donnant ainsi une série de 40 matchs.

Enfin, le dernier fait à retenir de cette rencontre est la première place du groupe H préservée par les hommes de Christophe Galtier. En effet, grâce à une meilleure attaque, les parisiens restent devant les lisboètes au classement, malgré l’égalité au nombre de points. La qualification et notamment cette première place, se joueront lors des deux dernières rencontres de phase de poule face au Maccabi Haïfa (25 Octobre au Parc des Princes) et la Juventus Turin (2 Novembre au Juventus Stadium).