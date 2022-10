ACA / PSG : Le parcage parisien peine à se remplir

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace en Corse afin d’y affronter Ajaccio. Au Stade François Coty, les Parisiens pourraient être affaiblis en tribune. En effet, le parcage visiteur peine à se remplir à deux jours de la rencontre.

C’est ce vendredi 21 octobre (21 sur Prime Video) que le PSG se dresse face à Ajaccio, sur la pelouse du promu. Sur le terrain, Christophe Galtier devra se passer de Danilo Pereira, Nuno Mendes, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. En plus des absences de ces éléments, le parcage Rouge & Bleu pourrait lui aussi être amoindri. En effet, à 48h de la rencontre, seulement 250 supporters (100 ultras et 150 abonnés) du club de la capitale sont attendus, sur les 450 possibles, selon les informations de France Bleu Paris.

Une situation qui n’arrive que très peu lors des déplacements du PSG tant le parcage visiteur est bien souvent plein. Cependant, le prix du voyage sur l’île de beauté pourrait être une explication à cela. Dans une ambiance souvent hostile aux Parisiens en Corse, les supporters Rouge & Bleu pourraient avoir leur importance et un impact sur le rectangle vert.