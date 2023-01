Le PSG officialise son nouvel organigramme

Cela a été la surprise de la fin d’année 2022. Après plus de 10 ans au sein du PSG en tant que Directeur Général délégué, Jean-Claude Blanc a décidé de quitter les Rouge & Bleu et prendre la direction du groupe Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, pour un nouveau chapitre de sa riche carrière. L’organigramme de la direction du PSG après son départ commence à se dessiner.

Après l’Equipe, le Parisien et Goal indiquent que l’homme de l’ombre du PSG devrait être remplacé par un duo jusqu’à la fin de la saison. Victoriano Melero, secrétaire général arrivé en septembre 2017, et Marc Armstrong, directeur du sponsoring, prendront en charge les fonctions de Blanc. Les deux médias expliquent que le premier cité « supervisera toutes les divisions support, financières et opérationnelles tandis qu’Armstrong dirigera la stratégie sur l’ensemble des domaines permettant de générer des revenus. » Le quotidien francilien indique également que Fabien Allègre, directeur de la marque, prendra aussi le rôle de directeur adjoint de la Fondation PSG. « Pascal Ferré et Michelle Gilbert rejoignent les services de communication du club. L’ancien journaliste s’occupera de l’aspect sportif du groupe pro. Michelle Gilbert sera plus particulièrement chargée du volet institutionnel« . Le Parisien assure enfin que d’autres nominations seront annoncées dans les prochaines semaines.

Nasser al-Khelaïfi a annoncé les changements aux salariés du club

Goal explique que « les employés de la partie administrative du PSG avaient rendez-vous au Parc des Princes hier pour un grand meeting en présence du président Nasser al-Khelaïfi et du futur ex-DG Jean-Claude Blanc. » Ces derniers ont pu découvrir les annonces importantes en matière de réorganisation faîtes par le président du PSG, qui devraient bientôt être annoncées. « Si de nouvelles têtes sont déjà arrivées pour renforcer certains services, comme Antoine Hérault qui a quitté Paris 2024 pour rejoindre la partie sponsorship du club de la capitale, d’autres devraient arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois pour renforcer différents services qui en avaient bien besoin« , assure le média footbalistique. Une information confirmée par Nasser al-Khelaïfi devant les employés. Goal qui confirme aussi les arrivées de Michelle Gilbert et Pascal Ferré, qui seront du voyage au Qatar et en Arabie saoudite la semaine prochaine.

(Maj, 11h00) – Des informations rendues officielles par le PSG ce vendredi matin via un communiqué. Le PSG a ainsi officialisé son nouvel organigramme : « Victoriano Melero, Secrétaire général du club, et Marc Armstrong, Chief Revenue Officer, voient leurs responsabilités élargies et élevées. Ils prennent en charge les fonctions précédemment assurées par le Directeur général adjoint délégué. Victoriano Melero supervisera toutes les divisions support, financières et opérationnelles du club, tandis que Marc Armstrong dirigera la stratégie sur l’ensemble des domaines permettant de générer des revenus », peut-on notamment lire. Le PSG précise également : « D’autres nominations externes et internes seront annoncées en temps voulu. »