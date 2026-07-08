Du plomb dans l’aile pour la piste Juve pour Kolo Muani ? 

Comme l’été dernier, le dossier Randal Kolo Muani traîne en longueur. Le PSG et la Juventus Turin n’arrivent pas à trouver d’accord et ce dossier pourrait même se refermer.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Il est invité à se trouver un nouveau point de chute. Depuis plusieurs semaines, il est associé à la Juventus Turin, club dans lequel il a joué durant la deuxième partie de la saison 2024-2025. L’attaquant aurait trouvé un accord avec le club italien pour son prochain contrat. Les deux clubs étaient en négociations pour tenter de trouver un terrain d’entente pour un transfert. Mais comme l’été dernier, les négociations s’éternisent et les deux clubs n’arrivent pas à trouver d’accord.

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« Le prix demandé n’a pas été revu à la baisse et nous n’avons pas augmenté notre offre »

Le PSG souhaiterait un prêt payant avec obligation d’achat autour des 50 millions d’euros. De son côté, la Juventus Turin serait prête à proposer un prêt payant de huit millions d’euros avec une option d’achat aux alentours de 30 millions d’euros qui deviendrait obligatoire en cas de qualification européenne de la Juve. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Selon le quotidien sportif italien, les négociations continuent de traîner entre les deux clubs. Le prix demandé par le PSG est jugé trop élevé par Giovanni Carnevali, le nouveau CEO de la Vieille Dame. La Gazzetta conclut en indiquant que Tottenham, club dans lequel il a été prêté la saison dernière, reste à l’affût. Dans une interview accordée à Sky Sport, Giovanni Carnevali a confirmé que la Juventus ne comptait s’aligner sur le prix demandé par le PSG. « Le prix demandé n’a pas été revu à la baisse et nous n’avons pas augmenté notre offre. Je ne me concentrerai pas uniquement sur lui. La porte reste ouverte pour Vlahovic et Sørloth.«