Une hésitation entre Barcola et Doué dans le onze de la France contre le Maroc

Demain soir (22 heures, M6, beIN SPORTS 1), la France affronte le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Il n’y aurait qu’une seule incertitude sur le onze aligné, Bradley Barcola ou Désiré Doué à gauche.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France affronte le Maroc à ce stade de la compétition. Un remake de la demi-finale de l’édition 2022 remportée par les Bleus contre les Lions de l’Atlas (2-0). Pour cette rencontre, Didier Deschamps aurait déjà son onze de départ dans la tête. Selon L’Equipe et RMC Sport, il y aurait une seule incertitude dans son équipe de départ, sur le couloir gauche de l’attaque. Cette dernière se jouerait entre deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué.

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Koné préféré à Zaïre-Emery au milieu

Depuis le début de la compétition, les deux joueurs du PSG se sont partagés les titularisations, trois pour Bradley Barcola et deux pour Désiré Doué. Les deux médias expliquent que le sélectionneur des Bleus hésite sur le joueur à titulariser dans le couloir gauche. Pour le reste de l’équipe, cela devrait être du classique. Mike Maignan devrait garder les buts. La défense serait composée de Jules Koundé à droite, Lucas Digne dans le couloir gauche et d’une charnière centrale composée de Dayot Upamecano et de William Saliba. Forfait contre le Paraguay en raison d’une blessure à la cuisse, Aurélien Tchouaméni ne devrait pas pouvoir tenir sa place dans le onze de départ. Alors que la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery titulaire avait été évoquée, Manu Koné étant sous la menace d’une suspension pour l’éventuelle demi-finale en cas de carton, c’est bien le milieu de terrain de l’AS Roma qui devrait être titulaire aux côtés d’Adrien Rabiot contre les Marocains. L’Equipe explique qu’il existe une chance que Tchouaméni s’entraîne avec le groupe ce mercredi mais aucun risque ne sera pris avec le milieu du Real Madrid qui, au mieux, sera sur le banc. En fonction des sensations du joueur, Deschamps évaluera la situation. Mais s’il devait opérer un changement en cours de rencontre, Warren Zaïre-Emery aurait plus de chances d’être appelé, conclut le quotidien sportif.