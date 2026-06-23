Mercato PSG : la Juve pose 30 millions pour Kolo Muani
Selon la presse italienne, la Juventus est repassée à l’attaque pour Randal Kolo Muani. Une offre concrète aurait même été formulée au PSG.
Attendu de retour à Paris après son prêt infructueux à Tottenham, Randal Kolo Muani va devoir se trouver un nouveau point de chute. De son côté, le Paris Saint-Germain espère récupérer une partie de la somme investie à l’époque, à savoir 95 millions d’euros. Et une destination a refait surface depuis plusieurs semaines désormais avec un intérêt toujours aussi vif de la part de la Juventus à son égard.
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La Juventus a son offre pour Randal Kolo Muani
En effet, la Vieille Dame est, encore et toujours, sur les rangs, et toujours avec cette idée de proposer le minimum syndical au PSG, à savoir 30 millions d’euros. La Stampa confirme d’ailleurs ce montant ce jour en expliquant que la Juventus est prête à poser cette somme en transfert sec pour boucler définitivement ce dossier. Pourtant, les derniers échos nous parlaient plutôt d’une offre de prêt avec obligation d’achat.
Reste que le PSG attendrait dix millions de plus, soit 40 millions d’euros, afin de libérer Randal Kolo Muani de ses deux dernières années de contrat. Les deux clubs vont donc poursuivre les discussions pour tenter de trouver un accord. Le tout est de savoir si ce feuilleton se conclura rapidement ou s’il traînera en longueur comme l’année passée.