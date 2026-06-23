Mercato PSG : la Juve pose 30 millions pour Kolo Muani

Selon la presse italienne, la Juventus est repassée à l’attaque pour Randal Kolo Muani. Une offre concrète aurait même été formulée au PSG.

Attendu de retour à Paris après son prêt infructueux à Tottenham, Randal Kolo Muani va devoir se trouver un nouveau point de chute. De son côté, le Paris Saint-Germain espère récupérer une partie de la somme investie à l’époque, à savoir 95 millions d’euros. Et une destination a refait surface depuis plusieurs semaines désormais avec un intérêt toujours aussi vif de la part de la Juventus à son égard.

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La Juventus a son offre pour Randal Kolo Muani

En effet, la Vieille Dame est, encore et toujours, sur les rangs, et toujours avec cette idée de proposer le minimum syndical au PSG, à savoir 30 millions d’euros. La Stampa confirme d’ailleurs ce montant ce jour en expliquant que la Juventus est prête à poser cette somme en transfert sec pour boucler définitivement ce dossier. Pourtant, les derniers échos nous parlaient plutôt d’une offre de prêt avec obligation d’achat.

La Stampa : Les discussions ont repris entre le #PSG et la Juve pour Randal Kolo Muani. La Vieille Dame met 30M sur la table, Paris en réclame au moins une dizaine de plus. L'attaquant est la priorité du club pour renforcer l'attaque 🗞️ pic.twitter.com/r790v0fIX4 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) June 23, 2026

Reste que le PSG attendrait dix millions de plus, soit 40 millions d’euros, afin de libérer Randal Kolo Muani de ses deux dernières années de contrat. Les deux clubs vont donc poursuivre les discussions pour tenter de trouver un accord. Le tout est de savoir si ce feuilleton se conclura rapidement ou s’il traînera en longueur comme l’année passée.