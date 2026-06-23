Randal Kolo Muani Juve
Image : L'Equipe

Mercato PSG : la Juve pose 30 millions pour Kolo Muani

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet23 juin 2026

Selon la presse italienne, la Juventus est repassée à l’attaque pour Randal Kolo Muani. Une offre concrète aurait même été formulée au PSG.

Attendu de retour à Paris après son prêt infructueux à Tottenham, Randal Kolo Muani va devoir se trouver un nouveau point de chute. De son côté, le Paris Saint-Germain espère récupérer une partie de la somme investie à l’époque, à savoir 95 millions d’euros. Et une destination a refait surface depuis plusieurs semaines désormais avec un intérêt toujours aussi vif de la part de la Juventus à son égard.

Mercato – Le PSG face à un nouveau casse-tête Kolo Muani

La Juventus a son offre pour Randal Kolo Muani

En effet, la Vieille Dame est, encore et toujours, sur les rangs, et toujours avec cette idée de proposer le minimum syndical au PSG, à savoir 30 millions d’euros. La Stampa confirme d’ailleurs ce montant ce jour en expliquant que la Juventus est prête à poser cette somme en transfert sec pour boucler définitivement ce dossier. Pourtant, les derniers échos nous parlaient plutôt d’une offre de prêt avec obligation d’achat.

Reste que le PSG attendrait dix millions de plus, soit 40 millions d’euros, afin de libérer Randal Kolo Muani de ses deux dernières années de contrat. Les deux clubs vont donc poursuivre les discussions pour tenter de trouver un accord. Le tout est de savoir si ce feuilleton se conclura rapidement ou s’il traînera en longueur comme l’année passée.

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet23 juin 2026

Articles similaires

Julian Alvarez Atlético

Mercato : le PSG referme le dossier Julian Alvarez

23 juin 2026
Deschamps dembélé

Deschamps sur Ousmane Dembélé : « Vous allez peut-être lui lâcher les baskets »

23 juin 2026
Dembélé france

France / Irak : Les notes des joueurs avec Dembélé qui rassure !

23 juin 2026
Dembélé france

La France déjà qualifiée pour les seizièmes de finale !

22 juin 2026
Bouton retour en haut de la page