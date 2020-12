Dimanche soir, le PSG reçoit Lyon dans le choc de la 14e journée de Ligue 1. Les deux équipes se tiennent en deux points (PSG, 1er, 28 points / Lyon, 3e, 26 points). Après son entraîneur – Rudi Garcia – Léo Dubois s’est présenté en conférence de presse deux jours avant cette affiche. Et le latéral droit lyonnais s’attend à un grand match dimanche soir (21 heures, Téléfoot) sur la pelouse du Parc des Princes.

Le match

Dubois : “Ce sera un match de haut-niveau, de Champions League. Ce sera intéressant. On est conscients que tous les matches sont importants pour aller vers nos objectifs. C’est un gros match mais il rapporte aussi trois points comme les autres. Un championnat est long. On arrive avec beaucoup d’humilité parce que ce n’est jamais simple là-bas. On n’a pas eu beaucoup de résultats favorables là-bas ces dernières années. Si on joue notre football, tout est possible. Il y a aura une volonté des deux équipes de marquer le coup. Je n’ai pas vu leur match en Ligue des Champions cette semaine mais j’ai vu que leurs deux joueurs phares offensifs avaient marqué. On va défendre avec nos qualités et croire en nous parce qu’on peut très bien figurer dans ce match.”

Le PSG

Dubois : “On jouera une très grosse équipe avec des joueurs qui auront envie de nous battre au vu du classement actuel. Ces matches perdus sont derrière eux. Ça va être à nous d’essayer de gagner là-bas. J’espère qu’on va renverser la tendance. Lyon proche du PSG au niveau du jeu ? Je me focalise surtout sur nos résultats. On a affiché des belles choses ces derniers matches mais ce sont nos caractéristiques.“

Objectif place de leader

Dubois : “Notre objectif cette saison est de retrouver la Ligue des champions. Nous ne sommes pas à la moitié du championnat. On verra où on en sera en mars mais aujourd’hui, c’est de gagner le match de dimanche. En gagnant on se mettrait dans une continuité favorable. Si on gagne, on passe devant et ce sera très bien. C’est notre objectif sur du court terme. C’est un match plaisant à jouer et de se confronter à des joueurs de très haut niveau. Ce sont des matchs regardés, il faut être performant.“

La réaction des joueurs du PSG et de Basaksehir après les propos racistes du quatrième arbitre

Dubois : “La réaction a été bonne. Il faut bannir le racisme dans le football. On n’était pas sur place pour savoir ce qu’il s’est passé. C’est quelque chose de marquant et ça lance un message très fort au football mondial.“