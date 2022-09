Jorge Sampaoli n’a plus de club depuis son départ de l’OM cet été. L’entraîneur argentin, qui a plus entraîné en Amérique du Sud qu’en Europe, a dirigé pendant un an la sélection argentine. Et lors de ce court passage sur le banc de l’Albiceleste, il a eu sous ses ordres Lionel Messi. Dans une interview accordée au média ADN Sports, Sampaoli a encensé le « génie » Lionel Messi.

« C’est une personne qui est au-dessus de tout le monde«

« Diriger Messi, c’est diriger un génie. C’est une personne qui est au-dessus de tout le monde, il sait même quand tu vas perdre et quand vas-tu gagner. En deux regards, il te donne un paramètre de ce qui se passe. C’est un leader silencieux, mais il comprend ce qui va se passer. Il sait quand l’équipe qui s’est préparée n’a aucune chance de gagner. Au-delà de ses capacités techniques et de sa capacité à lire le jeu, il sait ce qui va arriver. C’est pour ça que c’est un génie. »