Comme l’équipe masculine, les Féminines du PSG ont réalisé une grosse reconstruction au sein de leur organigramme. Angelo Castellazzi est le nouveau directeur sportif, Sabrina Delannoy officie en tant que directrice sportive adjointe alors que Gérard Prêcheur a remplacé Didier Ollé-Nicole sur le banc. L’ancienne capitaine des Rouge & Bleu, qui était depuis plusieurs années vice-présidente de la Fondation PSG, a expliqué son choix d’accepter ce nouveau défi.

« J’ai vraiment mûrement réfléchi avant de prendre cette décision«

« Je pense simplement que c’était le bon moment pour moi, assure la dirigeante du PSG dans un long entretien accordé à 100% PSG le Mag sur France Bleu Paris. C’est sûr que ça n’a pas été un choix facile à faire (quitter la Fondation). J’ai mis du temps, j’ai vraiment mûrement réfléchi avant de prendre cette décision-là. J’avais déjà eu l’opportunité de prendre un poste dans la section quand j’ai arrêté de jouer (en 2017) mais je n’étais pas prête pour partir dans ce projet à l’époque. Aujourd’hui, les choses sont différentes. Ça fait treize ans que je travaillais pour la Fondation du club et je me suis dit que c’était certainement le bon moment pour moi d’aller relever ce nouveau défi, d’aller apprendre de nouvelles choses. Retourner aussi un peu à mes premières amours, plus proches des terrains. Donc, toutes ces raisons ont fait que le choix a penché dans la balance pour rejoindre le projet de la section féminine. »

Un vrai duo avec Angelo Castellazzi

L’ancienne défenseure a ensuite parlé de son travail. « Avec Angelo, pour le moment, on est un vrai duo. On travaille vraiment conjointement sur l’ensemble des dossiers. On ne s’est pas forcément réparti, pour le moment, les tâches de manière vraiment séparée. On travaille ensemble sur la majorité des dossiers et là, la priorité est forcément sur le mercato qui nous prend énormément de temps. On y met aussi beaucoup d’énergie. Donc on n’est pas trop de deux pour gérer tous les dossiers qui sont en cours. Et peut-être qu’après, à terme, on verra s’il y a des dossiers qu’on se répartit de manière un peu plus précise. Mais l’idée, en tout cas, d’Angelo, c’est vraiment qu’on soit ensemble, de manière très proche, dans notre manière de travailler.«