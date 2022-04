Dudek : « Les supporters ? On jouera pour eux, on va tout faire pour gagner ce match ! »

Le PSG a affronté l’Olympique Lyonnais ce dimanche après-midi dans le cadre des huitièmes de finale de la Uefa Women Champions League. Après un début de match réussi et une ouverture du score rapide par Katoto, les Parisiennes ont concédé trois buts évitables mais ont réussi à réduire l’écart grâce à un but inscrit sur pénalty par Paulina Dudek (3-2). Interrogée en fin de match, l’internationale polonaise s’est projetée sur le match retour et pense que le public du Parc des Princes pourra faire la différence.

« C’était un match difficile, on s’y attendait car tous les matches contre Lyon le sont. Nous les connaissons très bien, et vice versa. Nous savions que cela allait être compliqué, mais il y a encore un match retour chez nous, au Parc des Princes, avec nos supporters. Quand ils sont avec nous, c’est plus facile. On jouera pour eux. On va tout faire pour gagner ce match, et j’espère que cela va bien se passer. »