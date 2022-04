Les féminines du PSG se sont inclinées cet après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium dans le cadre des demi-finales retour de la Ligue des Champions contre l’Olympique Lyonnais (3-2). Avec une préparation tronquée avec des frictions au sein du groupe, certains craignaient le pire… et pourtant le Paris Saint-Germain peut largement se qualifier samedi prochain au Parc des Princes. Interrogé à la fin de la rencontre, le coach parisien, Didier Olle-Nicolle, est revenu sur cette défaite et appelle à l’union sacrée pour la rencontre de la semaine prochaine.

« C’était le match-type de Champions League, de haut niveau, entre deux équipes qui se connaissent. On s’attendait à un début de rencontre difficile, avec un gros pressing de l’adversaire. C’est ce qu’il s’est passé. On n’a pas été assez serein collectivement dans cette période, même si l’on a eu le bonheur d’ouvrir le score. Après, malheureusement, on n’a pas assez joué et des erreurs nous ont mis en difficulté. Notre révolte est passé par le jeu et par plus de mobilité. L’équipe est restée soudée et à réduit l’écart, ce qui est important. Il a manqué la petite étincelle pour arracher l’égalisation, mais il n’y a qu’un but d’écart. On sera au Parc des Princes lors du match retour, où nous avons bénéficié d’un soutien magnifique de la part du public. C’est donc un vrai appel au peuple rouge et bleu que je fais : on aura besoin de tout le monde pour renverser ce match et aller chercher la qualification. »