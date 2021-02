Ligue 1 – Mikaël Lesage arbitre de Dijon / PSG

Après sa défaite face à l’AS Monaco (0-2), le PSG devra se reprendre sur la pelouse de Gaston Gérard face au Dijon FCO (samedi à 17h sur Canal Plus), à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Cette rencontre face aux Dijonnais sera arbitrée par Mikaël Lesage. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Bastien Courbet. Faouzi Benchabane sera le quatrième arbitre. Enfin, Amaury Delerue et Abdelali Chaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison en Ligue 1, Mikaël Lesage a arbitré deux rencontres du PSG, lors des victoires face au FC Metz (1-0) et le Montpellier Hérault (3-1). Il arbitrera pour la première fois le DFCO. Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 46 ans a dirigé 13 matches de Ligue 1 pour un total de 51 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués.