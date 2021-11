Le PSG se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux ce soir dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 (21h00). Les Rouge & Bleu voudront conforter leur place de leader avant la trêve internationale avec un succès en terre girondine. Mais après un match nul décevant à Leipzig, le Paris Saint-Germain inquiète les médias et ses supporters. Pour le journaliste Vincent Duluc, le niveau de jeu des hommes de Mauricio Pochettino ne va pas les amener sur le toit de l’Europe et estime que la défense n’est pas le seul problème de l’effectif.

« En jouant comme ça, évidemment le PSG ne peut pas remporter la Ligue des Champions et ça va au-delà de la défense… C’est tout ! C’est collectivement ! Pochettino en moins d’un an n’a rien trouvé ! Pour moi ce n’est donc pas lié à la défense, c’est tout qui m’inquiète ! Je pense que soit Pochettino va partir, et tout va se déclencher, soit il a rester et quelque chose se déclenchera. Ils ne peuvent pas continuer à être aussi médiocre dans le jeu et dans la prestation collective. Là en ce moment c’est insuffisant et la défense n’est pas seule responsable de ce qui arrive… »