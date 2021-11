Bordeaux / PSG : annoncez votre pronostic

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace sur la pelouse de Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Lionel Messi, Sergio Ramos, Leandro Paredes et Rafinha. Annoncé titulaire pour remplacer Kimpembe, Abdou Diallo a été testé positif au coronavirus et est donc forfait pour cette rencontre. Alors comment sentez-vous cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le PSG ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi soir, le PSG a concédé un nul rageant sur la pelouse du RB Leipzig (2-2). Un score annoncé ici par ludal, bibifuck, jon d, JeanZorro et Hydargos. Bravo à eux !