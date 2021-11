Même s’il a pu livrer des copies intéressantes et surtout être décisif en Ligue des Champions, Lionel Messi n’a toujours pas trouvé la bonne carburation sous le maillot du PSG. Inefficace en championnat, la Pulga connait, en plus, quelques déboires physiques, l’ancien barcelonais ne sera d’ailleurs pas du déplacement à Bordeaux ce samedi. Néanmoins, Lionel Scaloni, suite au feu vert de la direction parisienne, a tout de même fait appel à ses services pour la prochaine trêve internationale.

Et si cette convocation inquiète nombre d’observateurs, ce n’est nullement le cas de Lionel Charbonnier qui estime que ce passage sous la tunique de l’Argentine fera le plus grand bien au numéro 30 rouge et bleu : « Quand je vois la tête de Messi, j’ai l’impression qu’il est frustré. Il est frustré parce qu’il n’y a pas de jeu au PSG. Quand il retourne dans sa sélection, Messi n’a absolument pas la même tête. Il a la banane. Il a offert une Copa America à l’Argentine. Quand il retourne là-bas, il reçoit un amour incroyable. Qu’il aille prendre du bonheur avec son équipe nationale et qu’il revienne avec plus de joie au PSG« , a exposé Lionel Charbonnier sur les ondes de RMC.